Salerno, continuano anche in zona gialla i controlli del Commissariato di P.S. di Sarno

Nello scorso di fine settimana intensificati i controlli, con servizi straordinari di controllo del territorio, nel Comune di Sarno, per il contrasto delle fenomenologie delittuose relative alla commissione dei reati predatori.

In particolare Gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno ha lavorato al fianco dei poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, con servizi mirati soprattutto alle zone periferiche e nelle frazioni collinari di tale comune.

Dai 14 posti di controllo disseminati nelle varie strade sono emersi i seguenti risultati:

– 203 persone controllate;

– 131 veicoli;

– 3 sanzioni per mancato rispetto della normativa per la prevenzione del contagio da Covid 19: sabato sono elevate tre sanzioni pecuniarie, nei confronti di tre persone che si trovavano al di fuori della propria abitazione senza giustificato motivo.

– 3 verbali per violazioni al Codice della Strada;

– 2 autovetture sequestrate;

– 1 carta di circolazione sequestrata.

Effettuato anche un intervento di soccorso pubblico da parte degli Agenti del Commissariato per una fuga di gas metano verificatasi nella serata in uno stabile sito in Corso Vittorio Emanuele II di Sarno, unitamente ai Vigili del Fuoco, al fine di concorrere alla messa in sicurezza tutti i condomini ed i passanti del corso Vittorio Emanuele.

I Poliziotti del commissariato di P. S. di Sarno saranno impegnati, anche nei prossimi giorni, in servizi mirati volti al contenimento del contagio anche nei locali aperti al pubblico e in quelli che somministrano cibi e bevande, nel rispetto della disciplina vigente da oggi 26 aprile nella c.d. zona gialla