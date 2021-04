Salerno, consegnate le medaglie d’onore di lunga navigazione

Nella mattinata odierna sono state consegnate le medaglie d’onore di lunga navigazione ai marittimi iscritti nella Gente di Mare del Compartimento Marittimo di Salerno.

La medaglia per lunga navigazione rappresenta un importante attestato simbolico, al cui conferimento provvede direttamente il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili su delega del Presidente della Repubblica, e l’oro è associato al riconoscimento massimo per periodi di navigazione superiore ai 20 anni effettuati con onore.

Il Comandante Daniele DI GUARDO ha consegnato in sala riunioni le medaglie d’oro per lunga navigazione a tre marittimi iscritti nelle matricole della Gente di Mare di Salerno; due medaglie relativa ai marittimi AVALLONE Ferdinando classe 1932 e CASABONA Michele classe 1940, sono state ritirate dai rispettivi figli in quanto i loro genitori purtroppo non ci sono più; era invece presente il marittimo DELLA MURA Rosario classe 1954. Tutti sono sembrati visibilmente emozionati ricorrendo con la loro mente i racconti dei loro genitori ed a tutte le miglia percorse in questi lunghi anni dal marittimo presente.

Nel congratularsi, il Comandante DI GUARDO, ha ringraziato i presenti per aver testimoniato attraverso la vita professionale dei loro genitori e dello stesso DELLA MURA, il valore e le capacità dei marittimi italiani, riconosciuta in tutto il mondo.