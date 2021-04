Salerno. Commercianti disperati da Giletti, donna ha venduto la fede per sopravvivere “Apriamo perchè dobbiamo pagare i debiti”. Rita Mazzotti: “Rischiamo di finire in mano agli strozzini. Una donna – come titola il quotidiano “Le Cronache” – ha dovuto vendere la fede per pagare la bolletta del gas”. La protesta scende in piazza: anche ieri sera gli esercenti hanno trovato spazio nel corso della trasmissione “Non è l’Arena di Giletti”.