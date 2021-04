Salernitana 5 partite per inseguire un sogno lungo 23 anni…

La Salernitana in cinque partite si gioca tutto! Finale di campionato tremendo per i granata che dovranno affrontare Venezia e Monza in casa nel giro di tre giorni, e molto probabilmente si delinera’ anche la posizione in classifica della squadra. Infatti, con due vittorie sulle dirette concorrenti la Salernitana si candida seriamente per la promozione diretta in serie A, e comunque andrebbe a consolidare il terzo posto permettendo ai granata di accedere alla massima serie con quattro pareggi. Ci sarebbe anche un’altra possibilita’ (molto remota) e cioe’ mettere tra la terza e la quarta in classifica 10 punti di vantaggio difficile ma non impossibile con 5 vittorie della Salernitana. La squadra arriva a questo punto della stagione molto motivata ed in gran forma come ha sottolineato il suo condottiero Castori; a detta sempre dell’allenatore i ragazzi sono pronti per quest’ultimo sforzo, quindi a questo punto bisogna veramente crederci e i giocatori che fino ad ora hanno dato il massimo in campo ora non basta piu’ dovranno dare il 110% cioe’ buttare il cuore oltre l’ostacolo per poi far esplodere quel grido ad una citta’ intera troppe volte rimasto in gola. Sabato la Salernitana affronta un Venezia molto carico, ma nei ricorsi storici della promozione di 23 anni fa’ fu’proprio la vittoria a Venezia che spiano’ la strada a quella salernitana targata Delio Rossi, quindi fatti i dovuti scongiuri speriamo che anche questa volta ci porti bene.

FORZA RAGAZZI l’intera tifoseria vi e vicino.