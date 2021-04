Sabato sera sul divano, cosa c’è in tv? Ecco i migliori film

Il sabato sera sul divano con l’immancabile pizza è sacro e intoccabile. Italia Uno trasmetterà Rex: un cucciolo a palazzo, mentre Italia 2 ci aspetta con Il killer della metropolitana. Cosa guardare stasera in tv? Ce lo suggerisce il Secolo XIX

Iris. Regna il thriller nel sabato sera della rete Mediaset specializzata nel cinema: in onda, alle 21, “Rapporto Pelican” di Alan J. Pakula con Julia Roberts e Denzel Washington interpreti principali. Trasposizione per il grande schermo del best seller di John Grisham, narra la storia di una studentessa di legge che formula una teoria secondo la quale l’omicidio di due giudici avrebbe un mandante a dir poco insospettabile. Anno di produzione 1993. Canale 22.

20. La rete Mediaset imperniata su film e serie d’azione conclude questa sera la trilogia incentrata sulle gesta di Neo proponendo alle 21,05 “Matrix Revolutions” di Andy e Larry Wachowski con Keanu Reeves mattatore affiancato da Carrie Ann-Moss e Hugo Weaving. Anno di produzione 2003. Canale venti del digitale terrestre.

Rai Movie. “Dietro ogni grande uomo c’è una grande donna” era la frase di lancio nel nostro Paese del film “The Wife – Vivere nell’ombra”, lungometraggio dello svedese Bjorn Runge con Glenn Close, candidata all’Oscar per l’interpretazione, e Jonathan Pryce mattatori. Il film comincia con uno scrittore che vince il Premio Nobel per la letteratura e si reca a riceverlo a Stoccolma con la moglie che ha sacrificato la sua esistenza per lui ed ora intende ribellarsi. Anno di produzione 2017. Appuntamento alle 21,10 sul canale ventiquattro del digitale terrestre.

Top Crime. Cinema in prima serata stasera sul canale trentanove del digitale terrestre: alle 21,10 è in palinsesto “Poirot – Morte sul Nilo”‘, adattamento cinematografico del racconto di Agatha Christie. In questo caso l’inossidabile detective Hercule Poirot indaga sull’omicidio di una sposa in luna di miele. Il protagonista è David Suchet, dirige Andy Wilson. Anno di produzione 2004.

Tv2000. Sharon Stone e Gena Rowlands arricchiscono il cast del film in onda questa sera sulla rete cattolica visibile sul canale 28 del digitale terrestre: s’intitola “Basta guardare il cielo”, descrive il rapporto di amicizia che si viene a creare tra due ragazzini pieni di problemi, fisici e psicologici. Dirige Peter Chelsom. Anno di produzione 1998. S’inizia alle 21,10.