S.E. Beniamino Depalma dimesso dal Cotugno

Una notizia bellissima, che rinfranca i cuori in pena, che risolleva: Sua Eccellenza Beniamino DEPALMA, che noi ricordiamo in Costiera per essere stato arcivescovo emerito dell’arcidiocesi di Amalfi -Cava ed ora Vescovo emerito di Nola, sta per lasciare l’ospedale Cotugno di Napoli dove è stato ricoverato per i suoi problemi con il Covid19 per molti giorni.

Naturalmente non sarà traferito ai Vergini a Napoli, dove risiede abitualmente in compagnia degli altri Fratelli della Congregazione, ma avrà bisogno di essere traferito in una struttura specializzata,(forse a Telese) per la necessaria riabilitazione.

L’importante che essendo stato stato dimesso dal Cotugno, vuol dire che le cose volgono per il meglio

Noi esortiamo tutti per continuare a pregare per lui.