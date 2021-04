Ronaldo e quel gesto irrispettoso

La Juventus vince la seconda partita consecutiva ma, a far discuter,e è il gesto post gara di Ronaldo. Al triplice fischio i giocatori bianconeri hanno esultato per il risultato ma lui, il portoghese, è uscito dal campo arrabbiato per non aver trovato la rete. Ronaldo si è tolto la maglia e l’ha buttata per terra quando un raccattapalle gliel’aveva chiesta: un gesto considerato irrispettoso. “Uscito arrabbiato? Normale che ci tenesse a fare gol, soprattutto quando la partita si era messa in una certa maniera. Fa parte dei campioni, perchè vogliono sempre fare il meglio, vogliono mettere il loro segno sulle gare, però sono cose normali che capitano. Sarà multato? E’ normale essere nervosi”, ha minimizzato Andrea Pirlo.