Roma, guerriglia con “IoApro” e c’è chi grida “Libertà”

Roma. La piazza che chiede le riaperture delle attività commerciali è divisa: l’estrema destra in prima fila cerca lo scontro, mentre in tanti chiedono di non arrivare alla violenza e di “essere scortati fino a Montecitorio”. C’è chi grida: “Libertà, libertà”. In molti chiedono alle forze dell’ordine di togliere i caschi e di unirsi alle proteste, ma ci sono anche insulti e cori contro gli agenti in divisa e i giornalisti, oggetto delle rabbia dei manifestanti. Ben visibile in testa alla manifestazione una rappresentanza del movimento di estrema destra CasaPound, che ha condotto anche le trattative con la Questura. I manifestanti chiedono al Governo Draghi non tanto nuovi ristori e sostegni, ma di poter riaprire le proprie attività commerciali, non solo per l’asporto o il pranzo ma a pranzo e cena con i clienti seduti ai tavoli.

Nel corso del pomeriggio una quarantina di manifestanti che si sono separati da Piazza San Silvestro si sono spostati in corteo dietro via del Parlamento e hanno bloccato il traffico al Muro Torto, creando forti disagi alla circolazione dei veicoli all’altezza di piazzale Flaminio. In strada è intervenuta la Polizia, in assetto antisommossa, che ha dato il via alle cariche, per disperdere la folla. A supporto degli agenti in strada sono intervenuti i vigili urbani, con numerose pattuglie dei Gruppi I Trevi, Prati e II Parioli, che hanno gestito la viabilità e chiuso via Ferdinando Savoia e Ponte Margherita.