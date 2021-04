Risorto il film di Pasqua su Rai Uno diretto da kevin Reynolds con Joseph Fiennes

In occasione della Pasqua, la Rai propone il film Risorto nella serata di domenica 4 aprile. La pellicola cinematografica diretta dal regista Kevin Reynolds parla della Resurrezione di Gesù Cristo narrata nel Nuovo Testamento.

In questo film, il protagonista vero e proprio più che Gesù è il tribuno Clavio, il quale dovrà indagare sulla scomparsa del corpo di Yeshua, ma nel corso delle investigazioni verrà assalito da dubbi che lo porteranno a mettere in discussione tutto ciò in cui crede.

Risorto: trama del film diretto da Kevin Reynolds

Risorto, il film in onda la sera di Pasqua è stato realizzato nel 2016 per la regia di Kevin Reynolds e si ispira alla resurrezione di Gesù narrata nel Nuovo Testamento. La storia parte dal momento in cui, in Galilea, Yeshua, dopo essersi proclamato re e figlio di Dio verrà crocifisso. Alla crocifissione assisterà il tribuno romano Clavio che è stato chiamato da Ponzio Pilato per vigilare e risolvere i problemi che si stanno creando intorno alla carismatica figura.

Il Sinedrio, infatti, temerà che i seguici del Nazareno possano far sparire il suo corpo per inscenarne la risurrezione. Inoltre, sembreranno probabili rivolte contro Roma, in nome del Re dei Giudei. Clavio, oltre ad aver assistito alla morte di Yeshua sulla croce, sarà presente anche alla sua sepoltura e farà mettere i sigilli sulla grossa pietra che chiude il sepolcro e porrà due soldati di guardia.

Ciononostante, tre giorni dopo, la tomba verrà trovata vuota e così Ponzio Pilato, arrabbiatissimo, ordinerà a Clavio di fare di tutto per ritrovare il corpo. Il tribuno eseguirà l’ordine e con il suo aiutante Lucius, inizierà a fare persecuzioni, interrogatori, retate ed inseguimenti. Nonostante, la sua grande intelligenza e le sue capacità, l’indagine, instillerà in Clavio molti dubbi che lo porteranno a mettere in discussione tutto ciò in cui crede.

Risorto: cast e curiosità del film in onda a Pasqua

Il cast di Risorto, conta con attori di grande talento e conosciuti in tutto il mondo. Ad interpretare il tribuno Clavio è Joseph Fiennes mentre Gesù è affidato a Cliff Curtis. A prestare il volto a Ponzio Pilato è Peter Firth mentre Lucius è Tom Felton. Infine, la Maddalena ha il volto di Maria Botto. Il film presenta molte citazioni tratte da L’inchiesta e per alcuni versi sembra essere un vero e proprio remake.