Riaprono le scuole, ma la Sita non ha ancora comunicato gli orari delle corse. Preoccupazione in costiera amalfitana

Lunedì torneranno in classe tutti gli studenti, anche quelli delle superiori. E sono tantissimi i ragazzi che dalla costiera amalfitana raggiungono la penisola sorrentina utilizzando gli autobus della Sita, unica linea di trasporto pubblico presente. Ma tra i genitori ed i ragazzi serpeggia la preoccupazione perché, ad oggi, a poche ore dalla riapertura delle scuole, la Sita Sud non ha ancora comunicato gli orari che effettuerà durante i giorni festivi e se sono previste corse aggiuntive al fine di garantire il rispetto del distanziamento. Nel frattempo molti genitori si stanno organizzando privatamente per accompagnare i figli a scuola e per poi andarli a riprendere.

Speriamo che nelle prossime ore arrivino novità in merito agli orari dei trasporti, auspicando che anche gli istituti scolastici provvedano ad informare la società dei trasporti sugli orari di entrata ed uscita degli studenti.