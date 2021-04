Riapre la Salerno-Vietri. Le parole del Presidente della Provincia Michele Strianese

Sabato 24 aprile alle ore 9.00 riapre la SR 18, ripristinando la circolazione a doppio senso di marcia al km 51+200 nel Comune di Salerno, interrotta dallo scorso 11 febbraio dopo una grossa frana sul versante roccioso che costeggia l’arteria, all’altezza del distributore carburanti “MEC”..

Il presidente della Provincia Michele Strianese afferma: “Riapriamo domani una strada fondamentale per il collegamento della città capoluogo con Cava de’ Tirreni, Vietri sul Mare e ovviamente tutta la costiera amalfitana. La nostra ditta esecutrice ha lavorato anche di notte, senza interruzione, per concludere i lavori in tempi rapidi. La strada di livello regionale è in gestione provinciale, ricadente nel territorio del Comune di Salerno con cui abbiamo lavorato in stretta sinergia fin dall’inizio. È stato un intervento complesso oltre che urgente: dopo aver subito eliminato i massi pericolosi dalla parete rocciosa, abbiamo provveduto a chiodare molti altri. Abbiamo incaricato una ditta specializzata per monitorare il fronte roccioso con l’intervento in quota di rocciatori e sono stati usati i droni per capire in maniera dettagliata l’entità del problema. Ora abbiamo rimosso i new jersey in cemento e provveduto a sistemare l’arco di sostegno della carreggiata che era risultato danneggiato. Revochiamo quindi l’ordinanza di chiusura ripristinando la circolazione a doppio senso di marcia, con il limite massimo di velocità pari a 30 km/h. Voglio precisare inoltre che per ora sussiste il divieto di transito agli autocarri con massa superiore alle 7.5 T, mentre non c’è alcuna limitazione per i pullman che potranno circolare regolarmente. L’intervento, coordinato dal settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi con il supporto del consigliere alla viabilità Antonio Rescigno, è stato possibile grazie ai finanziamenti della Regione Campania, per cui ringrazio innanzitutto il presidente Vincenzo De Luca per i fondi necessari che ha subito messo a disposizione della Provincia di Salerno, ringrazio poi il vicepresidente Fulvio Bonavitacola e il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli per la sinergia con la quale i nostri Enti si sono coordinati andando a costituire una concreta filiera istituzionale al servizio delle nostre comunità”.