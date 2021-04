Report Regione Campania: Vaccinati Costiera Amalfitana

Risultano essere 7.311 in totale, i cittadini che ad oggi si sono già sottoposti all’inoculazione del vaccino anti covid-19, nei comuni della Costiera Amalfitana, in una settimana sono +1.587.

A dirlo è il sito internet della Regione che on line pubblica i dati aggiornati in tempo reale sull’andamento delle vaccinazioni in Campania e sulle adesioni alla campagna vaccinale.

Le informazioni sono reperibili in una sezione del portale istituzionale denominata “Campagna vaccini” facilmente raggiungile attraverso l’homepage del sito che fornisce i dati delle persone che hanno dato la propria adesione alla somministrazione del vaccino.

Amalfi. 1059

Atrani. 186

Cetara. 479

Conca dei Marini. 116

Furore. 105

Maiori. 1147

Minori. 659

Positano. 909

Praiano. 433

Ravello. 499

Scala. (Accorpato)

Tramonti. (Accorpato)

Vietri. 1719

Totale 7311

Agerola. 1426

È probabile che il comuni di Tramonti, di Scala e di Erchie, siano stati accorpati ai comuni a loro contigui.