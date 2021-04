Report Regione Campania: Penisola Sorrentina

Risultano essere 16.596 in totale, i cittadini che ad oggi si sono già sottoposti all’inoculazione del vaccino anti covid-19, nei comuni della Penisola Sorrentina.

A dirlo è il sito internet della Regione che on line pubblica i dati aggiornati in tempo reale sull’andamento delle vaccinazioni in Campania e sulle adesioni alla campagna vaccinale.