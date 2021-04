Report Covid Penisola Sorrentina

Massa Lubrense, l’aggiornamento della situazione Coronavirus accompagnato con un comunicato del Sindaco, che ci aggiorna sui dati appena ricevuti dall’ASL Napoli 3 Sud.

8 persone sono risultate positive al tampone molecolare. Si tratta di 3 nuclei familiari appartenenti a persone già risultate positive.

1 nostro concittadino è guarito.

Sono stati effettuati ulteriori 34 tamponi risultati negativi.

Attualmente a Massa Lubrense ci sono 45 persone positive al CoViD-19.

Meta di Sorrento, l’ultimo aggiornamento del 30/03/2021 ore 8.00 in cui si registrano 2 nuovi positività:

1 donna 35 anni

1 uomo 47 anni

Entrambi collegati a persona dello stesso

nucleo familiare già positivo

Attualmente sul nostro territorio sono presenti quindi 18 casi positivi al COVID-19

SI INVITA A COMUNICARE POSITIVITÀ RILEVATA DA SCREENING ANTIGENICO EFFETTUATA IN LABORATORI

PRIVATI O ALTRI COMUNI

Invitiamo tutti a rispettare e seguire

norme base anti covid

—-

per COMUNICARE positività o guarigioni

allegare alla mail l’esito del tampone

sindaco@comune.meta.na.it

in alternativa numero dedicato

UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO

0810812275

Orari :

Lunedì-mercoledì-venerdì 8/14

Martedì-Giovedì 8/17

Il Sindaco Giuseppe Tito

Il Cons. Delegato Corrado Soldatini

