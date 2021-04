Report Covid Costiera amalfitana: casi a Positano e Praiano, Vietri e Agerola ancora tanti contagi

Report Covid Costiera amalfitana: casi a Positano e a Praiano, Vietri e Agerola ancora tanti contagi. Ecco la situazione a oggi in Costa d’ Amalfi . La pandemia da coronavirus Covid-19 è ancora presente e la campagna vaccinale va a rilento, ma non registriamo morti e ricoveri ed è forse un dato significativo. Mancano i report dettagliati sui tamponi effettuati e sui vaccini per cui davvero è difficile avere un quadro preciso della situazione. Dal punto di vista percentuale con 39 casi Praiano arriva quasi al 2 %, l’indice più alto della Costiera amalfitana di contagiosità. Agerola 92 e Vietri sul mare 53 hanno i numeri più alti di Covid, Furore finalmente un calo con i guariti. Amalfi, Atrani e Cetara i comuni con il più basso indice di contagi sulla popolazione.