Ravello. Villa Rufolo quando riapre? Intanto da Pompei a Paestum e Sorrento tutti riaperti monumenti e giardini. Con un messaggio sulla pagina facebook del monumento della Costiera amalfitana si fa sapere che si riapre a breve. Si dovrebbe essere pronti per il turismo da oggi in Campania, e anche in Costa d’ Amalfi, si è in zona gialla. C’è ancora incertezza sul Presidente della fondazione Ravello, anche se Scurati è dato in pole position, forse è anche per questo che c’è incertezza anche sulla riapertura di Villa Rufolo, quando ovunque, fra le province di Salerno e Napoli sono stati subito pronti a recepire l’annunciata e prevista zona gialla. Speriamo bene perchè amiamo la Città della Musica che con Positano e Amalfi è il motore turistico della Divina.

Ecco il loro post , Positanonews pubblicherà immediatamente la notizia della auspicata riapertura che tanti lettori ci chiedono anche da tutto il mondo

VILLA RUFOLO, A BREVE LA RIAPERTURA

in ottemperanza al decreto legge n.52 del 22.04.2021 e a tutte le vigenti disposizioni per il contenimento del virus Covid-19, informiamo che siamo al lavoro per garantire la riapertura al pubblico di Villa Rufolo in piena sicurezza, il più presto possibile.

In accordance with the Legislative decree n.52 of 22nd April 2021 and with all the current provisions for the containment of the virus COVID-19, we are glad to inform you that we are working to ensure the safe reopening of Villa Rufolo as soon as possible