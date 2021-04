Ravello. Partiti i lavori all’Auditorium Oscar Niemeyer , reportage di Valeria Civale

Ravello, Costiera amalfitana. Sono partiti finalmente i lavori all’Auditorium Oscar Niemeyer che, purtroppo, è rimasta una promessa mancata di destagionalizzazione per il turismo in Costa d’ Amalfi per mancanza di progettualità e idee, poi ci si è messo anche il Covid. L’intervento è stato finanziato dalla Regione Campania stornato almeno inizialmente dai fondi destinati alla Fondazione Ravello per il Ravello Festival per circa 368 mila euro , comprende la copertura sia di tutta la struttura, evidentemente già deteriorata, del bar esterno e dei garage seguiti dall’impresa IGEA Costruzioni s.r.l. con l’architetto Maria Cristina D’Aria come progettista e seguita dal responsabile dell’ULLPP l’architetto Rosa Zeccato che ha seguito tutta la vicenda Auditorium dall’inizio. Speriamo che dopo il Covid vi sia finalmente un rilancio adeguato all’investimento effettuato di questo gioiello donatoci da Niemeyer.

Foto e video di Valeria Civale in esclusiva per Positanonews