Ravello, la riflessione di Secondo Amalfitano: “C’è una lotta in corso fra la plastica e la Natura”.

Così il dott. Amalfitano sul suo canale social:

Oggi giornata mondiale della Terra. Questa foto scattata ieri sulla RAVELLO-Chiunzi è quanto mai sintomatica: c’è una lotta in corso fra la plastica e la Natura; teli di plastica prodotti e abbandonati dall’uomo, hanno impacchettato una povera pianta che sta lottando per sopravvivere. Le gemme che fanno capolino ci danno speranza su chi vincerà nel tempo, ma se tutti dessimo una mano forse sarebbe meglio. O no?