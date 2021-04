Ravello, la dottoressa Maria Senatore è il nuovo segretario comunale

La dottoressa Maria Senatore è il nuovo segretario comunale di Ravello.

La dottoressa Maria Senatore, classe 1964, originaria di Nocera Inferiore è il nuovo Segretario Comunale di Ravello.

Laureata in Economia e Commercio ha a suo attivo una carriera di tutto rispetto dal 1993 come Segretario Comunale edal 2001 quale Segretario Generale presso i comuni di Urbe (Sv), Armento (Pz), S. Angelo le Fratte (Pz), Ruoti (Pz), Romagnano al Monte (Sa), Ricigliano (Sa), Poggiomarino (Na), S. Valentino Torio (Sa) e in Costiera Amalfitana ad Atrani, Conca dei Marini e Praiano.

“Con la nomina della dott.ssa Senatore si apre una nuova fase per il Comune di Ravello” dichiara il sindaco Salvatore Di Martino “la Casa Comunale oltre ad essere un nobile luogo di lavoro perché è al servizio della intera collettività, rappresenta una grande famiglia e il nuovo segretario ha dimostratoimmediatamente piena operatività creando da subito un clima di ritrovata armonia tra i dipendenti messi a dura prova dagli ultimi nefasti eventi legati alla pandemia”.

“Mi ritengo una persona umile e sarò al vostro fianco per lavorare in sinergia con voi” queste le parole del nuovo segretario rivolte ai dipendenti comunali al suo primo giorno presso la Casa Comunale di Ravello.

Alla dott.ssa Senatore gli auguri di buon lavoro e di una proficua collaborazione con l’amministrazione comunale della Città della Musica.