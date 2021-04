Ravello, iniziano il 3 maggio i lavori di realizzazione del Parcheggio Lacco

Ravello. L’inizio dei lavori per la realizzazione del Parcheggio Lacco, la cui installazione del cantiere è prevista per lunedì 3 maggio 2021, comporterà (ai sensi dell’Ordinanza n. 13 del 28/04/2021 emessa dal Comandante dei VV.UU.), la provvisoria interdizione della sosta per la totalità dei posti previsti nella piazza Andrea Mansi – eccezione fatta per n.3 posti nei quali potranno sostare solamente i portatori di handicap, titolari di contrassegno.

Al fine di alleviare i disagi ai residenti della zona Lacco che fanno riferimento, per la sosta della prima auto, alla Piazza A. Mansi (residenti in via Lacco, in via San Martino sino al civico 8, in via San Trifone sino al civico 4 e in via Famiglia D’Afflitto), sarà consentita la sosta anche su viale Gioacchino D’Anna negli spazi già previsti, a partire dalla piazza Fontana sino al civico 4. A tal fine si provvederà d’ufficio all’inserimento delle targhe degli aventi diritto nelle liste di accesso alla ZTL.

Si rappresenta che i provvedimenti emessi sono adottati in via sperimentale e, pertanto, sono suscettibili delle opportune modifiche che dovessero rendersi necessarie per attenuare i disagi a cui si andrà incontro nel periodo dei lavori della importante realizzazione.

Si invitano i cittadini a far giungere notizia di eventuali difficoltà e disservizi comunicandoli allo sportello del Comando dei VV.UU. in piazza Fontana Moresca, negli orari di apertura al pubblico.