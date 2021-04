Ravello-Amalfi: stanziati i fondi per via Casa Rossa e la frana

Giungono finalmente i finanziamenti per la messa in sicurezza e riqualificazione di via Casa Rossa. La frana, avvenuta circa due mesi fa a Ravello, in costiera amalfitana, ha causato non pochi disagi ai cittadini, costretti a spostarsi a piedi perché impossibilitati a percorrere la strada che collega molte famiglie al centro della Città della Musica. Ora la Regione Campania ha finanziato i lavori con 160mila euro. Ecco tutti i dettagli nell’articolo di Salvatore Serio per La Città di Salerno.

Leggi anche Dissesto idrogeologico La frana di Amalfi e la strada per Ravello al TG1 delle 20.00, intervistato il medico Michele Fiorentino

Gli interventi di somma urgenza consisteranno nella movimentazione e allontanamento del materiale crollato nella Valle Puntarulo Selvatella, il ripristino del tratto di strada pedonale di via Famiglia Pironti e il parziale ripristino dello stradello a monte della nicchia di frana. Lavori questi che restituiranno alle poche famiglie che vivono qui la tanto agognata normalità. Gli interventi sono stati affidati all’impresa edile Ferrigno Michele S.a.s. Purtroppo in via Casa Rossa negli ultimi anni si sono verificati diversi smottamenti, l’augurio è che i lavori consentano di mettere in sicurezza la zona e scongiurare il ripetersi di eventi di tale pericolosità.