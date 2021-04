RASSEGNA STAMPA CALCIO NAPOLI GATTUSO RECUPERA ZIELINSKI

C’è Zielinski, che dovrebbe partire da titolare, e ci sono tre ragazzi della Primavera – ieri rinviata per Covid la gara col Crotone – nei convocati di Gattuso per la gara contro l’Inter di questa sera allo stadio Maradona. Assente Ospina per infortunio e lo squalificato Lozano.

L’aggiornamento in corso d’opera seguendo le ultime news sul “Calcio Napoli”.

Dalle pagine del Corrire della Sera si parla di un patto di ferro tra il presidente e l’allenatore azzurro.

IL PRESIDENTE

Vicino alla squadra.