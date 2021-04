Raito. Due anni di semaforo

Sulla statale SS163 all’altezza del bivio per Raito, un semaforo per riduzione della carreggiata. Subito dopo il ponte di Vietri , in direzione Raito, sono stato posti i blocchi di cemento per ridurre la carreggiata, forse perché il costone è pericolante, forse perché in passato sono caduti dei massi, fatto stata che regna una immobile situazione ormai da due anni. Chiediamo all’Anas qual’è il problema , perché non si da seguito alla soluzione di qualsiasi problema , due anni sono tanti, e le telefonate in redazione non conoscono soste.