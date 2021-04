Radio Yacht sceglie Vico Equense come #sede per l’Italia.

Radio Yacht, è una vetrina #esclusiva per prodotti ad alto valore aggiunto, la cornice ideale per comunicare qualità, prestigio, esclusività.

RY è una #digital #radio con sede in #Svizzera, ispirata all’estate, che si fa interprete di un gusto e di una ricercatezza vocata alla dimensione più leggera e libera del vivere.

Il mare, la luna, la natura sono i motivi ispiratori della radio e dei suoi protagonisti.

L’inconfondibile stile musicale è il risultato di una ricerca minuziosa che coinvolge i più grandi #Djs e #music selectors internazionali.

Il risultato è un’esperienza olistica che coinvolge l’ascoltatore su più piani, emozionale, culturale, etico, ambientale, valori che si ritrovano in tutte le scelte editoriali. Il sottofondo ideale per un aperitivo, per una cena o per un #party al tramonto, un evento o una serata dancefloor. Il suo mood sofisticato è apprezzabile da un target trasversale ma di buon gusto e quindi particolarmente adatto anche a contesti aziendali o professionali.

L’agenzia Audacia, oltre a curarne la #comunicazione social, sarà il quartier generale dove si alterneranno i 30 professionisti con esperienza decennale del team internazionale di Radio Yacht, guidati da Roberto Barone Founder & Ceo di Radio Yacht & Lunare Project, già ideatore e direttore artistico di Radio Capri, Radio Tour, direttore dei programmi di RDS e Art Director di Radio Kiss.