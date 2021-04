Quando ingraniamo la marcia di Campania “Covid Free” per un Turismo Slow e Vaccinazioni Speed?

Le speranze della Campania di diventare zona gialla dal 26 aprile sono ridotte al lumicino: il rapporto positivi/tamponi resta costantemente sopra il 10%, ed anche se si assiste ad una diminuzione del numero di ricoveri di pazienti Covid, il numero dei decessi nell’ultimo mese, è ancora altissimo. Occorrerebbe dare un punto di svolta alla campagna vaccinale, soprattutto in relazione del ritorno a scuola, che rappresenta il rischio maggiore per la ripresa del contagio, così come dimostrano i dati relativi all’autunno. La campagna vaccinale

In Campania prosegue ancora a rilento, nei numeri assoluti anche se le dosi somministrate ai cittadini, sono pari 89% di quelle consegnate.

Non tutti gli anziani però risultano prenotati per la vaccinazione. Risultano esserci anche in Campania i cosiddetti “dispersi”: non è chiaro se si tratta di “persone anziane o povere non raggiunte dalle informazioni” o di “vecchi senza figli che possono aiutarli” o di veri e propri “no vax”.

Sicuramente in molti casi si tratta di persone che non hanno accesso a internet o in difficoltà a iscriversi al portale. La Protezione civile pare si sia attivata in collaborazione con i Comuni, per raggiungerli e chiudere così entro aprile con questa fascia di età, la più avanzata e la più a rischio.

Un altro dato riguarda le prenotazioni dei 60enni, aperte già da una decina di giorni, e che vanno a rilento, nonostante le richieste dei territori a vocazione turistica, di voler diventare zone “covid free”.

Le dosi di vaccino consegnate alla Campania però, rispetto alla popolazione residente, risultano essere le più basse in Italia, come sottolineato ieri anche dal Presidente De Luca.

A ben guardare infatti la Campania, non solo risulta ultima in graduatoria per numero di dosi per abitante (25%), ma di contro risulta ai primi posti in Italia, insieme alla Lombardia, per densità abitativa, e per il virus è proprio la densità abitativa, a costituire il principale fattore di rischio.

Sul fronte del turismo intanto, cinque milioni di italiani hanno già rinunciato a programmare ferie e vacanze a causa delle ultime restrizioni, ed in totale 20 milioni sono bloccati dall’incertezza sul fronte delle vaccinazioni.

Il dato emerge dall’Indice di Fiducia dei viaggiatori italiani di Swg Confturismo Confcommercio, che comunque a marzo è risalito. Secondo il report, comincia lentamente a tornare la voglia di viaggiare ma restrizioni e dubbi sui vaccini frenano.

L’economia legata al turismo, che rappresenta un settore trainante il Campania, non riuscirà facilmente a decollare, tenuto conto da un lato, delle restrizioni agli spostamenti rafforzate dalle ultime misure del governo, dall’altro proprio dalle incertezze sui tempi delle vaccinazioni.

Un italiano su tre infatti, dichiara che, tra marzo e maggio, avrebbe voluto programmare un viaggio ma non lo ha fatto per le disposizioni che impediscono di circolare tra le diverse aree dell’Italia, oltre che verso gli Stati esteri.

Cosicché si stima che siano quasi 12 milioni, le presenze in meno quindi presumibilmente, a coloro che comunque non sarebbero partiti, per timori per la salute, mancanza di ferie o di disponibilità economiche, si aggiungeranno, da qui all’inizio dell’estate, altri 5 milioni di connazionali che rinunceranno al turismo in Italia, pari a quasi 12 milioni di presenze in meno.

La novità è che chi viaggerà per turismo, dovrà avere il pass: “Le certificazioni verdi sono rilasciate per attestare l’avvenuta vaccinazione al termine del prescritto ciclo, l’avvenuta guarigione, l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo”.