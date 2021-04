Provincia di Napoli: sanzionate 66 persone e 7 attività commerciali che violavano norme anti Covid. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a controllo nel corso della settimana oltre 1.870 tra persone e attività commerciali. In totale sono 108 le sanzioni complessive, non solo per violazioni delle norme anti Covid, ma anche per spaccio di sostanze stupefacenti, contrabbando di sigarette, contraffazione e pirateria audiovisiva.

In particolare i controlli per arginare il contagio hanno riguardato soprattutto Napoli città ma anche l’intera area della provincia e hanno portato alla contestazione di sanzioni a carico di 66 tra persone senza mascherina, in strada senza autocertificazione, senza validi motivi, fuori dal proprio Comune di residenza o domicilio e di 7 attività commerciali.