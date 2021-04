Prenota una visita o un infermiere con la Farmacia Elifani di Meta

Meta ( Napoli ) . «Prenota una visita o un infermiere» è il nome del servizio erogato dalla Farmacia Elifani di Meta, in Penisola Sorrentina, che consente ai cittadini del territorio della costa di Sorrento di poter fruire delle prenotazioni nelle strutture sanitarie private non convenzionate o dei servizi infermeristici e fisioterapici erogati al domicilio del paziente. Secondo quanto evidenziato su FarmaciaElifani.it «in Farmacia Elifani è possibile prenotare prestazioni specialistiche presso centri diagnostici, richiedere prestazioni infermieristiche e fisioterapiche a domicilio, ricercare e selezionare badanti, baby sitter, colf e personale per l’assistenza familiare a domicilio».

Ciò con la finalità di rendere più agevole il percorso di pazienti che hanno particolari bisogni. «Oltre alla consueta attività professionale – evidenziano i farmacisti – svolta relativamente a farmaci, parafarmaci e prodotti salutistici, i nostri farmacisti sono sempre disponibili a rispondere alle esigenze più varie, in un’ottica di percorso, relazione e lungimiranza». Per fruire del servizio di prenotazione è possibile recarsi direttamente in farmacia ed esplicitare le particolari esigenze al primo farmacista disponibile o, in alternativa, chiamare il numero 0818786605».