Praiano , Costiera amalfitana . I Carabinieri della Compagnia di Amalfi, nel corso di questo ultimo fine settimana di “zona arancione”, hanno denunciato un ragazzo di 25 anni, residente a Praiano, per guida sotto l’effetto di alcool. Il giovane, nella serata del 25 aprile, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo con gli amici ad Amalfi, si è messo alla guida della propria autovettura ed una volta giunto nella galleria nei pressi della Località “Cieco”, forse per la velocità sostenuta tenuta, ha perso il controllo del mezzo impattando con la ruota posteriore di un veicolo che proveniva dalla direzione opposta. Per poco non si è sfiorata la tragedia: infatti, giunti sul posto i Militari dell’Aliquota Radiomobile, dopo aver chiarito la dinamica del sinistro ed aver notato che il ragazzo era visibilmente alterato, hanno deciso di sottoporlo all’alcol test, all’esito del quale è risultato avere un tasso alcolemico di ben oltre tre volte superiore al consentito. Per quanto accertato è scattata così la denuncia in Stato di libertà per guida in stato di ebrezza, nonché il sequestro del veicolo. Redatti gli atti di rito, il tutto è stato trasmesso alla competente AG di Salerno per le valutazioni del caso.

Fonte Comunicato Stampa Carabinieri