Praiano, sequestrata una villa di lusso nel cuore della città. Accertate le responsabilità penali per tre persone

Praiano, sequestrata una villa di lusso nel cuore della città. Tutto quello che c’è da sapere è stato scritto da Salvatore Serio in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano la città di Salerno.

Una villa di lusso nel cuore di Praiano è stata sequestrata perché oggetto di interventi di ristrutturazione senza dovute autorizzazioni. I sigilli sono stati apposti lunedì dai carabinieri della Compagnia di Amalfi, diretta dal capitano Umberto D’Angelantonio, che portano avanti con attenzione gli interventi a tutela del territorio.

I militari hanno notato che nella zona erano stati montati diversi ponteggi, con un andirivieni di mezzi che trasportavano materiale utilizzato per i lavori di ristrutturazione. I carabinieri hanno acquisito la documentazione posseduta dal Comune di Praiano, dove effettivamente risultava depositata una Scia, una segnalazione certificata d’inizio attività, tuttavia, una volta avuto accesso al cantiere, con l’ausilio del responsabile dell’Ufficio tecnico di quel Comune, è stato riscontrato che erano in corso altri lavori che richiedevano ulteriori autorizzazioni, in quanto l’area è fortemente vincolata dal punto di vista paesaggistico e sismico.

La villa in questione è posizionata proprio al centro di Praiano, all’interno di una delle zone più caratteristiche dell’intera Costiera Amalfitana. I carabinieri, inoltre, hanno accertato le responsabilità penali per tre persone, rispettivamente il proprietario dell’immobile, l’ingegnere direttore dell’esecuzione delle opere e il legale rappresentante della ditta che sta svolgendo i lavori.