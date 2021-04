Praiano, sentiamo Giovanni Di Martino: “Domani la mia comparsa pubblica. Lascerò tutto invariato”

Abbiamo incontrato il sindaco di Praiano, Giovanni Di Martino, a Piano di Sorrento. Grazie alla sua disponibilità abbiamo potuto intervistarlo in esclusiva e far luce sulla vicenda del ritorno tra i membri della giunta praianese.

Domani sarà la mia prima comparsa pubblica – ci ha rivelato Di Martino. Lascerò la giunta invariata. Ancora non ho avuto la notifica della revoca della sospensiva e attendo il comune. La mia prima uscita pubblica sarà domani mattina nonostante le celebrazioni religiose un po’ sottotono a causa del covid-19.

Cambierà la giunta? Anna Maria Caso ha agito diversamente rispetto a come avrebbe fatto lei? Sicuramente non cambierò nulla, mancano pochi mesi al voto. In questo momento Praiano ha bisogno di serenità. Ognuno può agire in maniera diversa e ottenere risultati, anche usando altre strade. Si sono trovati a dover affrontare un’emergenza senza precedenti. Questo è il momento della serenità, non cambierò nulla.

Il sindaco viveva a Piano ed è tornato a Praiano dalla famiglia. Devo sistemare alcune cose ed occuparmi del trasloco. Ci sono alcuni temi di carattere pratico da affrontare. Ci vedremo anche lunedì con il resto della giunta e dell’amministrazione. Io ho rispettato la sospensione di 10 mesi dalla mia carica da sindaco, ho rispettato le leggi e le disposizioni della magistratura. Ora penso che la problematica principale del paese sia l’emergenza sanitaria ed economica. Ora bisogna vaccinare al più presto.

ha sentito solidarietà umana dagli altri sindaci, dai cittadini e dal consiglio? Ho sentito solidarietà da tutti, dal consiglio comunale compresi i consiglieri di opposizione. Hanno svolto il loro ruolo com’è giusto che sia. Ma la solidarietà umana non mi è mancata da nessuno.

Elezioni di ottobre. Si ricandida? I suoi uomini hanno riavvicinato il Dott. Fiorentino? Come già detto, in questo periodo ho rispettato le disposizioni del magistrato. Sto lavorando con una grande ditta di gallerie a Sorrento e sono stato impegnato nel mio lavoro. Il mio pensiero è sempre stato a Praiano, ma ho rispettato la sospensione della carica. Al momento i miei pensieri erano altri. Ora dobbiamo affrontare questi altri mesi di amministrazione, non cambierò nulla. Una volta usciti dall’emergenza sanitaria si vedrà cosa fare.