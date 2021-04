Praiano, riqualificazione strade: divieto di sosta a Via G.Marconi e località Muriciello dal 12 aprile fino al termine dei lavori.

Il Comune di Praiano interessato alla esecuzione dei lavori di riqualificazione della Via G. Marconi e dato che nell’ambito di tali interventi è previsto il rifacimento del manto stradale

Con ordinanza n. 16 del 08/04/2021 dell’Area Vigilanza, si predispone che a partire dal 12 Aprile 2021 in poi fino al termine dei lavori l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA con RIMOZIONE 0-24 per tutti i tipi di veicoli lungo i tratti interessati dai lavori di rifacimento asfalto di VIA G.MARCONI (appositamente segnalati con cartelli ed avvisi) per consentire il normale svolgimento dei lavori e limitare i disagi alla circolazione stradale; nonché DIVIETO DI SOSTA con RIMOZIONE 0-24 per tutti i tipi di veicoli all’inizio della discesa Via Umberto I località Muriciello per una lunghezza di circa 20 mt (spazio appositamente segnalato con cartelli ed avvisi) per consentire l’allestimento del cantiere.