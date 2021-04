Praiano, riaprono le scuole. La Caso: “Ancora 38 positivi, ma ripresa in sicurezza”

Da domani rientreranno a scuola 6 studenti su 10 in tutta Italia. Diversi comuni della Campania e delle coste di Sorrento e Amalfi hanno predisposto il rientro in aula in tutta sicurezza, così come avverrà nel comune di Praiano, dove il sindaco ff. Anna Maria Caso ha specificato le ragioni per cui si tornerà a scuola in presenza nonostante i 38 contagi da covid-19 in città.

Dal 7 aprile rientro parziale a scuola. Come previsto dal decreto legge del 1 aprile, domattina riprenderà anche a Praiano la didattica in presenza per i bambini della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Elementare e della prima classe della Media.