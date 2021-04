Praiano, riapre il Risto-shop Kasai: i sapori tradizionali della costiera amalfitana

Praiano, costiera amalfitana. Da lunedì scorso la Campania è in zona gialla e lentamente si cominciano a vedere locali ed attività ricettive che riaprono finalmente dopo un lungo e forzato periodo di chiusura. Un segnale di speranza in vista della stagione turistica oramai alle porte e che regala un senso di normalità che tutti desiderano. A Praiano riapre anche il Risto-shop Kasai in Via Umberto I, un posto unico e che rispetta i sapori della tradizione costiera. Disponibilità di tavoli all’aperto nel rispetto delle norme e possibilità di gustare in relax piatti unici e sapori che vi faranno fare un tuffo nel tempo.

Al Risto-shop Kasai auguriamo una ripresa dell’attività lavorativa all’insegna della serenità e della voglia di ripartire.