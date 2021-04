Praiano. Revocate le misure cautelari al sindaco Giovanni Di Martino “Stasera torno in famiglia”

Praiano ( Salerno ) . Revocate le misure cautelari al sindaco Giovanni Di Martino che è stato raggiunto da Positanonews di ritorno dal Tribunale di Salerno . Un ritorno nel proprio paese alla vigilia della Pasqua , lo abbiamo trovato provato dopo questa misura cautelare, obbligato a stare lontano dal proprio paese. Giovannino è stato fra Piano di Sorrento e Vico Equense, dove è originaria la famiglia paterna, proprio questa sera è tornato a casa, ma non vuole parlare di futuro politico o dell’inchiesta giudiziaria, che continua, per cui è ancora sospeso dalla carica di sindaco fino alla conclusione della vicenda “Stasera torno in famiglia..”, ci ha detto sollevato e non ha aggiunto altro se non un “Buona Pasqua” che auguriamo anche a lui e a tutti i praianesi che stanno vivendo un momento difficile.