Praiano, Raffaele Esposito del Tramonto d’Oro: “È tutto nell’incertezza e noi non riusciamo ad organizzarci”.

Oggi, sabato 24 aprile 2021, noi di Positanonews abbiamo sentito, in vista della prossima zona gialla, le parole di Raffaele Esposito, albergatore del famoso Tramonto d’Oro, situato nel centro di Praiano, in Costiera Amalfitana, borgo di pescatori e corallari costruito in verticale dal mare ai monti e attraversato da scalinate e sentieri scavati nella pietra.

“Al momento, per quanto riguarda la ristorazione, è tutto molto complicato. Ad oggi non si sa dei banchetti che cosa ne sarà, quando si possono aprire, quando si possono fare. Inoltre, per il coprifuoco alle 22 e la ristorazione all’interno solo per pranzo è veramente drammatico – ci ha detto -. Ma, soprattutto, non possiamo organizzarci, perché ad oggi sappiamo che il coprifuoco è alle 22, ma potrebbe essere che ci organizziamo per quell’orario e poi si sblocca alle 23, o alle 24. È tutto nell’incertezza. Non riusciamo ad organizzarci, perché avendo la sicurezza di quali sono le regole possiamo regolarci anche noi, ma non avendo questa certezza non sappiamo come comportarci”.