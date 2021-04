Praiano/Positano, IC Lucantonio Porzio: “Adesso ve le racconto io le mafie”. Riportiamo di seguito la bella iniziativa dell’Istituto Comprensivo “Lucantonio Porzio” di Praiano e Positano, in Costiera Amalfitana:

Oggi lo Stato combatte la mafia a più livelli.

L’intervento dello Stato, tuttavia, non è sufficiente, perché la mafia non è solo un insieme di organizzazioni dedite al crimine, ma è anche una cultura. Una cultura del privilegio fondata sul disprezzo per la vita, sulla violenza, sull’intimidazione e sull’omertà, sulla trasformazione dei diritti in favori e dei cittadini in sudditi.

Perché quindi si possa contrastare in modo efficace la mafia è necessaria la ribellione della società civile a questa cultura.

Lo studio dell’Educazione Civica ci pone faccia a faccia con l’educazione alla legalità.

Il 16 aprile gli alunni delle classi Terza della Scuola secondaria di Primo Grado di Positano e Praiano hanno partecipato alla presentazione del libro per le scuole ADESSO VE LE RACCONTO IO LE MAFIE, di Ivan Luigi Antonio Scherillo e con la prefazione di don Luigi Ciotti, avvenuta per via telematica attraverso il canale YouTube di “EducAttore”.

Una bellissima occasione per parlare ai ragazzi di legalità, di mafie, ma soprattutto per offrire loro una narrazione diversa di queste ultime.

Nell’incontro i ragazzi hanno avuto modo di confrontarsi con alti rappresentanti delle forze armate e con alcuni familiari di vittime del dovere, come Tina Montinaro, moglie di Antonio e da decenni in prima linea nel contrasto alle mafie nelle scuole e Gennaro Nuvoletta, ex capo scorta di dalla Chiesa e fratello di Salvatore Nuvoletta, la cui storia viene raccontata nel libro. L’obiettivo? Rovesciare la narrazione e scongiurare il rischio di una profezia che si autoadempie, con le mafie che diventano davvero invincibili a furia di raccontarle come tali. Le mafie non sono invincibili, anzi, vengono vinte molto spesso e questo grazie soprattutto all’ottimo lavoro delle forze di polizia, raccontate spesso come inermi o peggio inerti.

“Adesso ve le racconto io le mafie” nasce per far conoscere ai ragazzi in età scolare il fenomeno mafioso, senza mitizzare. Senza stereotipi. Mostrando i continui fallimenti, le morti, la futilità di certi poteri e di certi patrimoni, la totale assenza di tutte quelle virtù e di quei costrutti sociali di cui si parla (a vanvera), ovvero l’onore, il coraggio, la forza.

Ivan Luigi Antonio Scherillo ha raccontato ai ragazzi italiani come stanno realmente le cose, quanto siano fragili gli imperi mafiosi e quanto siano diventati efficienti le forze di polizia.

(di seguito scrivete le vostre considerazioni, firmate)

Oggi è molto importante capire e conoscere cos’è la mafia. Secondo me principalmente noi ragazzi dovremmo cercare di opporci a quest’organizzazione, così per avere un futuro migliore. La mafia ha ucciso molte persone e se non verrà fermata potrebbe succedere dell’altro. Magari la paura che ci possa venir fatto qualcosa ci frena ad agire, ma così facendo la mafia prenderà il sopravvento e non potremmo vivere più felici e sereni. De Rosa Teresa.

Oggi pensiamo che la mafia sia un fenomeno sciocco che ormai non ce piu ma in realtà è un argomento molto importante che va fermato perché a causa di questo sono morte molte persone.Noi ragazzi soprattutto dovremmo capire cos’è la mafia e cercare di non prendere strade sbagliate.Questo incontro ci è servito oltre a comprendere il significato di mafia ma anche per capire cosa si prova a perdere un familiare a causa di questo fenomeno,quindi le riflessioni di Ivan ci sono servite molto. Mattia Parlato

Penso che sia importante spiegare che cos’è la mafia e come è possibile sconfiggerla a chi crede che i suoi sistemi siano indistruttibili. I genitori dovrebbero sempre rivelare ai propri figli gli orrori che commettono i mafiosi, perché in questo modo sarà più facile evitare che da adulti credano alle loro false promesse. Martina D’Urso

Personalmente ho trovato l’incontro molto interessante e soprattutto utile, molto spesso i giovani ingenuamente si trovano coinvolti in situazioni che non sanno come gestire e non sanno come successivamente uscirne. L’incontro sarà stato d’aiuto e avrà dato coraggio a molti ragazzi di parlare e avrà fatto capire che le mafie non sono invincibili se non abbiamo paura. Chiara Galani

“La mafia si alimenta dalla nostra indifferenza”. È una delle cose che ho imparato dall’incontro di venerdì, forse la più importante. Mi insegna che devo combattere, diffondere ciò che ho imparato affinché un giorno potrà esserci una fine a tutto questo. Grazia Villani

Penso che oggi il potere della mafia sia troppo sottovalutato da noi ragazzi ma la verità è che così facendo non possiamo far altro che incentivare questa brutta gente a fare ancora di più, perché è proprio la nostro indifferenza a dargli potere. È molto importante essere preparati e informati su questo argomento e penso che anche solo la presentazione del libro Adesso ve le racconto io le mafie, abbia aiutato tutte le persone e soprattutto i ragazzi che hanno seguito il webinar, donando a tutti la giusta quantità di coraggio che necessitiamo per fermare tutto ciò. Francesca Fiorentino

Ho trovato l’incontro molto d’aiuto, ho capito che le mafie possono essere distrutte solo grazie alle nostre azioni. Ognuno di noi deve essere a conoscenza della strada che prendiamo e dobbiamo capire se ci aiuterà o ci rovinerà solo, tutto questo dipende da noi stessi . Laura Milite

L’incontro che abbiamo fatto venerdì è stato molto d’aiuto a noi ragazzi, perché ci ha fatto capire che cos’è veramente la mafia e ho capito che la mafia è molto fragile, però siamo noi che la facciamo diventare forte, perché abbiamo paura. Gaetano Cuomo

La mafia è un termine che indica un tipo di organizzazione criminale che non ha senso, perché mette solo paura,anche se è molto importante sapere cos’è. I genitori dovrebbero parlarne, gli insegnanti a scuola, tutti ne dovremmo parlare perché tutti devono capire che non è una cosa semplice da sconfiggere ma è molto grave e noi dobbiamo impedire che certi comportamenti si diffondano o restino impuniti, perché tante persone vivono con la paura e il terrore. Linda Milano

Personalmente penso che il libro presentato sia un qualcosa che aiuti i ragazzi di tutte le età, ma soprattutto noi “ragazzini” che andremo in posti nuovi e potremmo cedere a delle offerte che non ci serviranno per crescere come dei cittadini e persone mature. La mafia è soltanto un’organizzazione che si burla dei nostri problemi, sia economici e familiari, per avere potere e per essere temuti dai cittadini. Le azioni dei mafiosi sono azioni vigliacche, perché utilizzano la popolazione per i loro scopi…e questo è inaccettabile. Utilizzare e minacciare delle persone a proprio piacimento è la prova della loro poca maturità, ed è per questo che noi dovremmo impedire di farci sottomettere da persone del genere. Le nostre azioni future potranno cambiare le carte in gioco, facendo sì che la mafia perda questa partita ormai cominciata da molto tempo. Giada Fiore

Secondo me il libro che ci hanno presentato, “Adesso ve le racconto io le mafie”, è molto importante, può aiutare tutti a non fare scelte sbagliate. La mafia è un fenomeno che purtroppo comprende anche ragazzi della mia età che pensano sia una cosa giusta ma devono capire che molte persone per la mafia hanno perso dei parenti o amici. È servito molto l’incontro che abbiamo fatto. Emma Petrucci

Relazione: ieri abbiamo partecipato ad una live YouTube che spiegava il libro “adesso ve la spiego io la mafia”. Questo libro è stato realizzato da Ivan Scherillo. Questo libro parla di storie di vittime innocenti della mafia, racconta ai ragazzi di non seguire questo esempio Natale Carrasi

Mafia è un termine che indica un tipo di organizzazione criminale retta da violenza, omertà,riti d’iniziazione e miti fondativi. Secondo il significato estensivo del termine, indica una qualsiasi organizzazione di persone dedite ad attività illecite, segreta e duratura, che impone la propria volontà con mezzi illegali e violenti, per conseguire interessi a fini privati e di arricchimento anche a danno degli interessi pubblici. il video è stato molto istruttivo con riferimento alla mafia. Mandara Giovanni & Pedro Freitas

Abbiamo partecipato a una diretta dove presentavano “ADESSO VE LE RACCONTO IO LE MAFIE”, un libro di Ivan Scherillo che parla di storie di vittime innocenti della mafia. Lui racconta le mafie in modo semplice per farlo capire ai ragazzi. Ivan ha scritto questo libro per raccontare una narrazione diversa delle mafie. Questo incontro ci è servito molto soprattutto per noi adolescenti. Francesca Cafiero

Ieri abbiamo partecipato ad una diretta su YouTube dove queste persone hanno presentato il libro “adesso ve le racconto io le mafie” che parla delle vittime della mafia e che spiega come non farsi ingannare da queste persone. Questo video è stato molto interessante perché ci hanno spiegato molte cose sulla mafia. Roberto Cosenza

Il libro di Ivan Scherillo “Adesso ve le racconto io le mafie” tratta di un tema molto importante cioè la mafia e la camorra: due termini diversi ma che significano la stessa cosa e hanno le stesse fondamenta orribili. Questo libro parla di come affrontare queste organizzazioni criminali che compiono atti terribili e incutono paura alla gente, anche senza avere questo libro sarebbe però opportuno parlare ai bambini dai 9 anni in su (circa) di questa problematica poiché a quell’età si capiscono meglio le cose prima di finire su una strada corrotta Costantino D’Urso

Venerdì scorso, il 16 aprile, abbiamo preso parte ad una live su youtube, il cui scopo era quello di presentarci il libro di Ivan Scherillo “Adesso ve le racconto io le Mafie”. A questa diretta , oltre all’Autore stesso, erano presenti anche esponenti dell’Arma dei Carabinieri, del dipartimento antimafia, e persone che hanno vissuto esperienze a contatto con la mafia e/o subito lutti nell’ambito familiare a causa di quest’ultima. A mio parere queste testimonianze sono state davvero importanti in quanto capaci di farci vivere in prima persona l’amarezza e la rabbia nei confronti delle bande criminali, allo stesso tempo però ci hanno dimostrato che non bisogna darsi per sconfitti e fare di queste ingiustizie un punto di forza. Si deve appunto avere il coraggio di combattere e denunciare agli organi competenti, dal momento che il terrore e i ricatti forniscono potere alle mafie. Il signor Scherillo ci ha infatti fatto capire che la criminalità organizzata non è imbattibile come si crede, e soltanto rimanendo uniti si può sconfiggere. Le conseguenze possono essere ingiuste per qualcuno, ma il sapere di aver aiutato molte altre persone è di sicuro appagante. Ruocco Pierluigi

Al giorno d’oggi la mafia è diventata piu potente e piu pericolosa. Se non viene fermata la situazione peggiorerà. La mafia è malvagia, spietata, non risparmia nessuno,ma come abbiamo già sentito la polizia si sta rafforzando,perché può essere pericoloso. Se noi abbiamo paura la mafia si rafforza,non dobbiamo permetterle di continuare o le cose non miglioreranno mai. Daniele Canzanella

Durante l’incontro sostenuto a distanza,con lo scrittore napoletano del libro “Adesso ve le racconto io le mafie”che si occupa da anni del contrasto alla criminalità organizzata,abbiamo trattato questo argomento. La mafia è un termine che indica un tipo di organizzazione criminale retta da violenze omertà e dalla segretezza, che esercitano il controllo di attività economiche illecite e del sottogoverno,diffusa originariamente in Sicilia. Si dice, che la mafia nacque intorno all’Ottocento a seguito della progressiva scomparsa del mondo feudale e della nascita del processo di privatizzazione delle terre. Nel libro,lo scrittore, ha raccontato la storia di vittime innocenti della mafia. Questo libro è nato per far conoscere,a noi ragazzi,in età scolare il “fenomeno” mafioso, senza mitizzare. Pauline Maresca

Grazie a quest’incontro con lo scrittore napoletano del libro “ Adesso ve le racconto io le mafie”,ho compreso ancora di più il significato della parola mafia ed ho capito quanto sia importante al giorno d’oggi parlare di quest’argomento,perché non è assolutamente una cosa da sottovalutare. Non bisogna combattere la mafia con l’indifferenza,ma bisogna essere consapevoli, bisogna agire, parlare e non rimanere in silenzio,rivolgersi alle forze armate e cercare tutte le soluzioni per non essere coinvolti. La mafia così com’è stato espresso durante la conferenza,si alimenta della scarsa conoscenza,per questo è importante sapere. Ginevra Cinque

Venerdì 16 aprile 2021 abbiamo preso parte una diretta live su YouTube dov’è esponevano il libro “ Adesso ve la racconto io le mafie”. Questo libro è stato scritto da Ivan Scherillo, in cui racconta la storia delle tante vittime di mafia, egli racconta la storia in modo modesto per farlo capire e percepire a noi giovani. Infatti lo scrittore lo scrive in questo modo per manifestare in modo diverso le mafie perché vengono sempre raccontate come se fossero imbattibili,anche se non lo sono.A parere mio questo argomento non è da sottovalutare. È un argomento importante perché ha visto morire tante persone, tra cui personaggi importanti per l’Italia come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.Credo che noi giovani dovremmo essere informati su questo tipo di argomento, perché ci servirà per le esperienze future, sono storie da raccontare a i nostri figli e i nostri figli ai loro per non dimenticare questa tragedia che purtroppo ancora oggi il presente. Antonietta Fusco

Mi è piaciuto molto questo dibattito, è stato interessante e soprattutto mi ha colpito il discorso che hanno fatto sul giornalismo, mi è piaciuto il ragionamento di Ivan che pensa che se i giornalisti e tutte le persone che condividono delle notizie sminuissero i giovani che fanno reati gli altri si sentirebbero stupidi a riproporli. E’ stata una bella esperienza e mi piaceva molto il loro spirito di divulgazione. Roberto Fusco

Personalmente ho trovato l’incontro molto interessante e soprattutto utile. La mafia è un fenomeno che purtroppo coinvolge anche ragazzi della nostra età che pensano sia una cosa giusta, ma devono capire che molte persone hanno perso parenti e amici. L’incontro ci sarà molto d’aiuto in futuro. Salvatore Del Gaizo

Abbiamo partecipato alla presentazione del libro “Adesso ve le racconto io le mafie”, l’incontro è stato istruttivo e molto interessante. Ho imparato molte cose importanti, tra cui che la mafia non è invincibile ma siamo noi che le rendiamo così, mostrando paura e indifferenza verso di loro. Un’ altra cosa importante che ho appreso è che le promesse che fanno le mafie sono in realtà un inganno. Antonio Pastore