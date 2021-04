Praiano, ottime notizie dal bollettino covid: oggi 15 guariti!

La città di Praiano si affaccia verso un futuro più fiducioso che mai. Il Centro Operativo Comunale di Praiano ha trasmesso il bollettino odierno con il quale si annunciano i 15 guariti dal covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. Il numero degli attuali positivi al virus scende a 23.

Intanto la Campania sarà in zona arancione da lunedì 19 aprile. La regione lascia la zona rossa e passa alla fascia con regole e divieti meno rigidi per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus. In particolare, rispetto alla zona rossa è ammessa una visita in un’altra abitazione privata una volta al giorno. In zona rossa rimangono Valle d’Aosta, Puglia e Sardegna.