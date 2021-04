Praiano, M5S: “In caso di rinvio siamo convinti che sarebbe stato meglio che il sindaco Di Martino si dimettesse”

Praiano, costiera amalfitana (Salerno). Dopo il consiglio comunale che ha reinsediato Giovanni Di Martino come sindaco, ecco l’intervento del Movimento Cinque Stelle.

«Ci sia consentito di ripercorrere quelli che sono stati i passi che noi, in quanto gruppo di minoranza, abbiamo voluto intraprendere in questi ultimi dieci mesi di vita politico-amministrativa della nostra città.

La prima cosa che abbiamo voluto evidenziare, sin dalle prime battute, con lo giungere delle notizie riguardanti l’arresto del nostro primo cittadino, è stato il nostro comune desiderio di non voler utilizzare l’arena dei social e più generalmente quella del dibattito politico mediatico come aula di tribunale. Ritenemmo infatti cosa buona e giusta lasciar lavorare le istituzioni coinvolte in quella vicenda, rammentando che i processi si tengono nei luoghi preposti, senza però rinunciare ad esprimere una valutazione puramente politica in merito alla situazione venutasi a creare.

Chiedemmo allora al sindaco di compiere un atto di responsabilità rassegnando le dimissioni. A nostro avviso sarebbe stato il modo più corretto per fugare una serie di ombre che stavano offuscando il cielo delle nostre istituzioni, cielo che deve essere limpido e senza alcuna macchia in ogni momento della nostra vita comunitaria e sociale. Ne andava, così come ne va della serietà e soprattutto del sacrosanto rigore morale che deve ispirare un’amministratore pubblico. Sarebbe stato poi compito dei giudici asseverare la verità ed eventualmente assolvere non solo sotto il profilo meramente giuridico ma anche e soprattutto storico, la persona del Sindaco Giovanni Di Martino.

Ci teniamo a ribadire ed ancora una volta oggi rilanciare quel concetto che già esprimemmo a caldo, poiché l’atto con il quale il Prefetto ha reintegrato il Sindaco è basato sulla conclusione delle indagini e resta oggi ancora da capire se il giudice incaricato sceglierà di archiviare tutto oppure rinviare a giudizio il Sindaco.

Restiamo pertanto convinti che nel caso si optasse per questa seconda ipotesi, l’atto politicamente più opportuno da compiere da parte del sindaco, sarebbe quello di rassegnare immediate dimissioni per dimostrare a se stesso ed ai cittadini di avere insito dentro di sé quel rigore morale di cui parlavamo poco fa. Riteniamo infatti che le azioni di un pubblico amministrazione debbano ispirarsi a quanto dichiarato da Immanuel Kant nella sua “Critica della Ragion Pratica”, in quel notissimo passaggio che recita: “Due cose riempiono l’animo di ammirazione e venerazione sempre nuova e crescente, quanto più spesso e più a lungo la riflessione si occupa di esse: il cielo stellato sopra di me, e la legge morale in me.”

Ci sia consentito inoltre di far pubblicamente notare un fatto che non merita di essere classificato come un dettaglio. In questi ultimi dieci anni di vita politica ed amministrativa della nostra città, non abbiamo potuto fare a meno di notare quanto il metodo usato da Giovanni Di Martino per amministrare Praiano si sua ispirato alla logica dell’uomo solo al comando, plasmando sulla sua persona tutta la macchina non solo politica e tecnica, ma anche burocratica del Comune di Praiano.

Negli ultimi dieci mesi, quando a rivestire la carica di “facente funzione” è stata la vicesindaco Annamaria Caso, certamente avrà avuto il suo bel da farsi per districarsi innanzitutto in quel grande burosauro che è rappresentato dalla gestione ordinaria di un ente locale come un Comune che negli anni è stato costruito ad immagine e somiglianza di una sola persona. Noi non le abbiamo lesinato critiche, a volte anche aspre. Siamo addirittura arrivati a far annullare la convocazione di un consiglio comunale per un errore formale nell’atto di convocazione. Non abbiamo però difficoltà ad ammettere che ci siamo trovati di fronte una nave senza il suo timoniere, un nocchiere che mai si è preso la briga di far vedere al suo vice come si leggono le carte nautiche e come si guarda la bussola. L’inesperienza non può essere mai considerata un’alibi, ma certamente un’attenuante sí.

Non abbiamo neanche problemi ad ammettere che in questi mesi abbiamo avuto un confronto franco, a tratti serrato come si può facilmente evidenziare da alcune uscite pubbliche, con Annamaria Caso. Tuttavia per la prima volta possiamo dire di aver avuto il piacere di averlo questo benedetto confronto in quanto nei precedenti anni, a fronte di tutte le nostre legittime richieste, nel pieno svolgimento del nostro mandato, abbiamo ricevuto esclusivamente indifferenza e disprezzo.

La vicesindaco in questi mesi ha spesso invocato discontinuità e cambio di metodo. Nel rispetto dei ruoli che l’elettorato ci ha assegnato e nel normale gioco delle parti che ha animato il dibattito politico degli ultimi mesi, non possiamo negare di aver notato questa discontinuità, sia nel pubblico che nel privato.

Pertanto quello che ci chiediamo oggi, giacché il sindaco è legittimamente ritornato a vestire la fascia tricolore è: cosa succederà adesso?

Ritorneremo a vivere in quella monarchia assoluta, in quella bolla monocratica in cui vale la legge enunciata nella scena della rissa all’osteria nel famosissimo film di Mario Monicelli con Alberto Sordi “Il Marchese del Grillo”?».