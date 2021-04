Praiano, la sindaca Caso: "Aumentano i contagi, ma le chiese resteranno aperte"

Praiano. Stante l’aumento dei contagi in città la sindaca f.f. Anna Maria Caso interviene con una diretta social nella quale sottolinea: «L’amministrazione comunale è vicina alla comunità praianese. Siamo vivendo un momento difficile non soltanto per la crisi economica ma anche perché dal punto di vista dei contagi siamo di nuovo arrivati ad un numero a due cifre, siamo appunto al 35. E’ un numero importante ma non ci deve preoccupare eccessivamente. Purtroppo questa ultima variante del Covid non soltanto è più aggressiva e quindi più contagiosa, ma soprattutto si trattiene molto di più. Abbiamo concittadini positivi che sono in isolamento ormai già da 30 giorni e questo chiaramente contribuisce a rendere ancora più duro il momento.

Abbiamo scelto di non chiudere le chiese durante le festività pasquali perché ci rendiamo conto che tutti quanti abbiamo bisogno di un poco di serenità e di tranquillità. E siamo consapevoli che le chiese – come le scuole – laddove si rispettano le regole e vengono seguiti i protocolli sono luoghi sicuri e ne abbiamo avuto prova anche nell’ultima domenica scorsa con l’occasione della festività delle Palme quando le funzioni si sono svolte con tranquillità e nel rispetto delle regole.

Il covid ci sta cambiando ed ultimamente abbiamo grandi difficoltà anche nei rapporti sociali, una sorta di soggezione e di paura che non fa bene. Il Covid può capitare a tutti ma non è la peste. Quindi dobbiamo stare tranquilli ed utilizzare gli unici strumenti che abbiamo per la prevenzione in attesa dei vaccini che stanno arrivando. E’ importantissimo in questo momento che tutti dimostrino un grande senso di responsabilità».