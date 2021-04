Praiano in preghiera contro il Covid. In diretta dalla Chiesa di San Gennaro anche Positanonews si unisce in preghiera questo giovedì Santo con la cittadina più colpita in Costiera amalfitana dal coronavirus Covid – 19 . Qui di seguito il programma della Settimana Santa e di Pasqua Clicca qui per la diretta

Questo il programma della Chiesa di San Luca

Giovedì Santo: ore 19,00 S. Messa solenne, al termine momento di adorazione. Non vi sarà la lavanda dei piedi.

Venerdì Santo ore 19,00 Liturgia del Venerdì con adorazione della Croce. Non è prevista alcuna processione.

Sabato Santo ore 19,30 Veglia pasquale, benedizione dell’acqua, e promesse battesimali e celebrazione eucaristica.

Domenica di Pasqua SS. Messe di Risurrezione ore 10,30 e ore 19,00.

N.B. L’acqua benedetta durante la veglia, sarà distribuita dai responsabili alle presone presenti, all’uscita dalla chiesa.

Lunedì di Pasqua ore 19,00 S. Messa.

Si raccomanda vivamente di partecipare in orari diversi, tenendo presente che in chiesa non possono entrare più di 65-70 persone.