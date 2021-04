Praiano, il 10 maggio le consultazioni sulla proposta di eliminare il PUC: si invitano tutti i cittadini in videoconferenza. L’Amministrazione Comunale di Praiano, in Costiera Amalfitana, nello scorso mese di marzo ha adottato le proposta preliminare del Piano Urbanistico Comunale.

Si tratta di un documento di fondamentale importanza, che unitamente all’allegato Rapporto preliminare ambientale, ha lo scopo di favorire un processo si partecipazione ampia all’elaborazione dello strumento di governo del territorio comunale, di stimolare la discussione della comunità locale e raccogliere indicazioni di natura strategica ed operativa, tanto da parte degli organi istituzionali competenti alla tutela dei diversi interessi coinvolti dal processo di pianificazione, quanto da parte dei singoli cittadini e delle organizzazioni sociali, culturali, economiche e professionali operanti sul territorio.

In particolare si ritiene che la partecipazione della cittadinanza a questa importantissima fase del procedimento vada a configurare un momento essenziale di condivisione democratica, di grande interesse per l’intera collettività.

Per attivare una produttiva discussione all’interno della società civile e raccogliere pareri e indicazioni dai soggetti interessati si invitano le associazioni, le organizzazioni sociali, culturali, economiche e professionali nonché tutti i cittadini, all’incontro concernente i contenuti delle elaborazioni preliminari del P.U.C. che si terrà, in modalità telematica, in data 10.05.2021, alle ore 16.30.

Alla videoconferenza potranno accedere tutti gli interessati (anche sprovvisti di account Skype), muniti di un dispositivo connesso ad internet, semplicemente cliccando sul link di seguito riportato: https://join.skype.com/EN3evIWJoeV8 .

Si precisa, inoltre, che fino al 10.06.2021 potranno essere presentate osservazioni, contributi e proposte relativi ai contenuti ed alle indicazioni strategiche ed operative fornite dai documenti preliminari elaborati. Tali atti (purché riferiti a questioni generali, e non a questioni di dettaglio o di interesse particolare) potranno essere inoltrati:

– a mezzo raccomandata A/R indirizzata a Comune di Praiano, Via Umberto I, 1, 84010 Praiano (SA), con busta riportante la dicitura “Osservazione/Parere SCA a preliminare Puc”;

– a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.praiano@asmepec.it;

– consegna a mano presso Ufficio protocollo del Comune;

Per le finalità di cui sopra, la relativa documentazione tecnico-amministrativa è consultabile e scaricabile dal sito internet del Comune all’indirizzo: https://www.comune.praiano.sa.it/