Da oggi la Campania rientra in fascia gialla ed anche la costiera amalfitana si prepara alla ripartenza in vista della stagione turistica. E condividiamo con i nostri lettori la bella notizia che arriva da Praiano sulla spiaggia meravigliosa della Praia nel cuore della Costiera amalfitana dove i primi a riaprire sono il Bar Mare e Armandino presso la Praia. A breve riprenderanno l’attività anche Il Pirata e Alfonso a Mare e tutti gli altri . In estate toccherà al ristorante La Gavitella. Al momento, in base alle regole dettate dal decreto governativo, per i ristoranti sarà possibile esclusivamente il servizio con tavoli all’aperto e per tutte le attività presenti nei pressi delle spiagge per fortuna non ci sono problemi avendo a disposizione degli ampi spazi in cui poter collocare i tavolini e servire ai propri clienti un pranzo od una cena arricchita da un paesaggio unico.

Segnali di ripresa che fanno guardare con speranza al futuro ed a quella che tutti si augurano sarà una stagione estiva all’insegna della rinascita dopo un lungo periodo buio. Un grande in bocca al lupo e buona fortuna a tutti da Positanonews.

(ringraziamo Angela Mammato per il video esclusivo)