Praiano. Giovanni Di Martino torna in carica come sindaco “Primo pensiero uscire dal Covid e ripartire col turismo”.

Da oggi a mezzogiorno Giovanni Di Martino è rientrato in pieno nella sua funzione e carica di sindaco della cittadina della Costiera amalfitana dopo dieci mesi di sospensione dalla carica, sostituito dal vice sindaco Annamaria Caso, dopo i vari passaggi, come aveva anticipato Positanonews.

Molti ignorano che non è automatica la presa in carico nel ruolo, dopo la revoca delle misure cautelari dal Tribunale di Salerno, atto dovuto, anche se la causa continua con prossima udienza a luglio. Ci voleva però prima la revoca della sospensione dalla carica di sindaco dal Prefetto di Salerno, poi la presa d’atto del consiglio comunale, avvenuta nel consiglio comunale convocato alle 11.

Nessun cambiamento in Giunta e nessun atto particolare, un Di Martino emozionato, dopo l’esilio fra Piano di Sorrento e Vico Equense, che quando ha saputo, come riportato in anteprima da Positanonews, al quale ha riferito che il suo primo pensiero era stato quello di tornare a casa e in famiglia “Il mio primo pensiero è uscire da questa pandemia che ci ha portato il coronavirus Covid-19 e ripartire col turismo”.