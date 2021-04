Praiano . Entusiasmo sul “Toro” Aldo Marino agli esordi in D col Sorrento. Esordi fortunati , in campo due volte, l’ultima ha esultato con i compagni per una vittoria significativa con il Cerignola. Il campionato dei rossoneri ci sta piacendo e Positanonews lo ste seguendo con una nutrita redazione sorrentina. Vista dalla Costiera amalfitana la gioia per Aldo Marino il “Toro” di Praiano, un grande giocatore che è riuscito a superare momenti difficilissimi nella sua vita. Lo abbiamo apprezzato col Costa d’ Amalfi e con il San Vito Positano ora il salto impensabile in un momento così difficile per lo sport e per il calcio a causa della Pandemia per il coronavirus Covid-19, per noi una grande felicità, per lui una grande sfida. Speriamo di rivederlo di nuovo in campo contro il Portici il prossimo turno, il 2 maggio. In bocca al lupo “Toro” . Foto Lorenzo Amoruso