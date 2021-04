Praiano. Consiglio comunale, lavori alla Gavitella e Praia interdetta. Questa mattina nella cittadina della Costiera amalfitana consiglio comunale. Tanti gli argomenti all’ordine del giorno dopo la bomba di Positanonews sul rischio per le concessioni demaniali marittime. Sia alla Gavitella che alla Praia ci sono problemi idrogeologici. Alla via Terramare di Praiano, tristemente agli onori della cronaca per la morte di una turista, c’è l’interdizione in attesa che vengano fatti i lavori. Da registrare che dopo la diretta streaming attivata dal Comune di Amalfi sono aumentate le richieste delle opposizioni, del M5S a Praiano da quattro anni, ma anche di Positano per Positano, di attivare la diretta streaming dei consigli, annunciata dall’amministrazione ma non attivata. Intanto si stanno susseguendo incontri per le problematiche delle concessioni, situazioni createsi per l’applicazione delle leggi, frutto di questioni annose mai risolte, ma che ha fatto trovare nell’incertezza gli operatori a inizio stagione turistica. La buona notizia è la guarigione di altri 4 cittadini praianesi.

