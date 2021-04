Praiano. Choc alla Gavitella, niente concessioni One Fire non apre. Intervista con Pane Costabile

Praiano ( Salerno ) . Choc alla Gavitella, niente concessioni One Fire non apre. Intervista con Pane Costabile alle 9 questa mattina sui canali di Positanonews TV in diretta sulla pagina facebook , You tube, twitch ed instagram. Comincia male la stagione turistica nella cittadina della Costiera amalfitana, gemma incuneata fra Amalfi e Positano, dove lo stabilimento di tendenza fra i giovani negli ultimi anni rischia di non aprire “Sono otto famiglie senza lavoro e una attività attrattiva e al servizio per i turisti che non apre”, ci anticipa Costabile “ci sono delibere di Giunta fatte, solleciti agli uffici tecnici, ma niente siamo di fronte all’incertezza più totale e ricorrere alle vie amministrative è costoso e farà ritardare l’apertura”. Praiano vive diverse problematiche, prima le concessioni per le boe alla Praia, nel mare i comune con Furore, poi alla Gavitella, soggetta a problemi idrogeologici, messe in sicurezza, lavori per gli attracchi sempre andati male. Eppure è uno dei paesi più belli della Campania e del mondo