Praiano. Causa per omicidio colposo per un’onda anomala. Il sindaco Di Martino “Ho rispetto e fiducia nella giustizia”

Praiano ( Salerno ) . Sentiamo in esclusiva per Positanonews il sindaco Giovanni Di Martino, da poco rientrato in carica per la causa che si terrà il 17 giugno al Tribunale penale di Salerno con la terribile accusa di omicidio colposo per la morte di Mariangela Calligaro, una turista di Belluno che purtroppo è morta il due gennaio 2017 a causa di un’onda anomala alla Praia.

Il rinvio a giudizio, dato in anteprima da Positanonews , è di alcuni mesi fa , ora per il sindaco della cittadina della Costiera amalfitana un tour de force giudiziario , con l’accusa di aver preso una tangente di 250 euro, ora anche questa tragedia.

“Il rinvio a giudizio è di mesi fa e affronterò la causa difeso dall’avvocato Zecca . Ho massimo rispetto e fiducia nella giustizia”, ci ha detto Di Martino sulla vicenda.

Come raccontammo all’epoca in tempo reale, con foto video e testimonianze sul posto , la donna passeggiava col marito e una coppia di amici verso la Praia , quando un’onda la travolse e nessuno riuscì a salvarla. Una passeggiata che non è la prima volta che ha trascinato nel mare della costa d’ Amalfi qualcuno, in caso di condizioni meteo avverse. Il tutto si basa sull’avvertenza con cartelli sul posto a Via Terramare e all’ingresso della baia della Praia, su questo aspetto ci sono gli scontri fra difesa e accusa, che si è costituita parte civile con la richiesta di tre milioni e mezzo di euro.

La procura della Repubblica di Salerno aveva aperto un fascicolo sul decesso di Mariangela Calligaro con il pubblico ministero Roberto Penna è quella di omicidio colposo. Gli accertamenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Amalfi, coordinati dal capitano Martina e la Capitaneria di Porto con il comandante Menna sono alla base delle decisioni del pubblico ministero , significa che sarà necessario il dibattimento per decidere sulla situazione .

Il corpo senza vita della donna, morta dopo essere stata trascinata al largo da un’onda anomala sulla passeggiata Terramare di Marina di Praiano, insieme al marito Carlo Talamini, che si è salvato aggrappandosi a un galleggiante, ha colpito e commosso tutti in Costa d’ Amalfi con loro, faranno da testimoni, l’ingegner Zeggio, che è uno dei due titolari della Idrotermica Veneta Zeggio, e Nicoletta Bressa, insegnante di educazione fisica allo Scientifico Galilei, oltre che preparatrice atletica al Circolo tennis Belluno.

La vacanza in Campania cominciata il giorno di Capodanno e che doveva durare ancora qualche giorno era finita in anticipo e con una tragedia impossibile da preventivare. Fare un incidente in macchina è possibile, essere risucchiati da un’onda chiama in causa il destino crudele. I quattro amici alloggiavano in un bed and breakfast di Praiano ed erano attrezzati per fare trekking. Quasi per caso hanno deciso di fare quella maledetta passeggiata lungo una delle località più suggestive della Costiera Amalfitana, dove sono stati travolti da questa onda anomala.

Carlo Talamini e Mariangela Calligaro erano stati trascinati più al largo e sono stati recuperati dal gommone della Guardia costiera. La donna era priva di sensi, anche dopo un colpo al viso e non è bastata una mezz’ora di tentativi di rianimazione per salvarle la vita. È andata in arresto cardiocircolatorio e non c’è stato niente da fare. È stato probabilmente un colpo al volto contro la balaustra lungo la passeggiata la principale causa del decesso. Il medico legale del 118 di Salerno non ha potuto fare altro che costatarne il decesso per arresto cardiocircolatorio. Zeggio, invece, l’unico a non essere stato risucchiato dall’onda, si è tuffato ed è andato a salvare la moglie aggrappata a una boa, oltre la scogliera, con l’aiuto di un salvagente e una corda. La donna era in leggera ipotermia.

Più o meno la stessa cosa era accaduta nel gennaio 2009 alla 37enne napoletana di origine somala Manuela Castaldo. Proprio questo precedente impone una domanda, anzi quasi una certezza. La morte di Calligaro si sarebbe potuta evitare? Il sindaco di Praiano, Giovanni Di Martino, che nell’immediatezza si era speso in sentite condoglianze il giorno dopo deve difendersi sulla pericolosità di quel percorso e lanciare un monito. «Su quella strada c’è il segnale di pericolo in caso di mareggiate, purtroppo c’è stata un’imprudenza. Difficile poter chiudere la strada» sono state le sue parole all’epoca. Anche a Positano anni fa una turista americana fu travolta dalle onde al molo, il mare bello e pericoloso nel contempo non è la prima volta che porta con sè qualcuno con le condizioni meteo avverse. “Ribadisco che ho piena fiducia e massimo rispetto nella giustizia”, così oggi Di Martino.