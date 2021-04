Praiano, Casa Angelina salva in corner l’estate 2021. Il direttore: “Pronti a riaprire per maggio”

La nostra apertura al momento è orientata nella prima decade di maggio. Con queste parole il managing director di Casa Angelina, Domenico De Simone, ha commentato l’apertura in programma per la lussuosissima struttura ricettiva di Praiano, in Costiera Amalfitana.

Casa Angelina e la lotta covid-free

Dopo un autunno tormentato dalla seconda ondata di covid-19 e, come se non bastasse, una nuova ondata di contagio con tanto di varianti, la Diva Costa non ci pensa proprio ad arrestare i piani in corsa per il turismo del 2021. Casa Angelina è pronta a ripartire con la voglia di raggiungere i grandi numeri che è abituata a registrare. Con lei, oltre alla campagna vaccinale, è pronto uno staff di lusso, che lavora nella massima sincronia ed efficienza.

Il direttore di Casa Angelina e la speranza vaccino

Le previsioni per luglio sono di buon auspicio fino ad ottobre – ha commentato il direttore Domenico De Simone. Contiamo risultati importanti per fine aprile, rispetto alle quantità di vaccino somministrato, pensiamo che anche giugno possa migliorare rispetto ad oggi.

Siamo anche in attesa di conoscere le norme da adottare a struttura aperta, anche se i nostri protocolli di sicurezza nei confronti dei collaboratori e degli ospiti sono stati perfezionati rispetto all’esperienza fatta in questo anno. Attendiamo di conoscere, se ci saranno, diverse norme o regolamenti rispetto a quanto attualmente vigore. Siamo coscienti del momento ancora difficile e delicato ma andiamo avanti con spirito fiducioso.

Casa Angelina: il gioiello incastonato tra le rocce

Incastonata nella roccia che si tuffa nel Mediterraneo, nel cuore della Costiera Amalfitana, Casa Angelina è un Boutique Hotel dallo stile contemporaneo e minimalista. Una sobria eleganza caratterizza le sue 42 camere, la cucina ricercata regala un’esperienza gourmet che si arricchisce di uno sfondo di impareggiabile bellezza. Casa Angelina è il Luxury Hotel immerso nell’atmosfera luminosa e magica della Divina Costiera, fatta di lunghe giornate dai ritmi rilassati e languidi, di tramonti infuocati che si tuffano nel mare, di serate inebrianti e profumate. Casa Angelina è un’oasi di pace, un’architettura armoniosa ed essenziale, dove il bianco assoluto mette in risalto i colori brillanti della natura all’esterno e l’estro dei pezzi di arte contemporanea all’interno. Una filosofia incentrata sulla ricerca della perfezione, dell’eleganza discreta, del design semplice ma ricercato e della cura di ogni dettaglio: dalle morbide e candide lenzuola in cotone firmate Etro che avvolgono il letto, fino al contorno di erbette aromatiche raccolte dall’orto e sapientemente composte per decorare i piatti.