POSITANONEWS TV – SPECIALE TG – PANORAMI CULTURALI N. 9 – “LA PASSIONE – MISTERI, CANTI, RITI” – Giovedì 1° Aprile 2021, h. 19.30 ca.

Regia, coordinamento e interventi del giornalista Pino Cotarelli, direttore della testata on line “Le Sociologie“.

Cura e modera Maurizio Vitiello, sociologo, scrittore e critico d’arte.

Ospiti: Gea Palumbo, scrittrice, docente, ricercatrice, operatrice e animatrice culturale; Valentina Ferraiuolo, percussionista cantante, conduttrice di Voce ‘e Popolo, esperta ricercatrice di musica popolare; Caterina Pontrandolfo, cantante/performer, attrice, drammaturga, ricercatrice, regista; Rita Felerico, giornalista, vice presidente associazione Peripli e animatrice di Cafè Philo Napoli

Dalla redazione il Direttore di Positanonews, Michele Cinque.

Oggi Giovedì Santo giorno cruciale della Settimana Santa per i riti e alle Vie Crucis che portano alla Pasqua un interessante momento televisivo . Siamo partiti dalla cultura e dai riti, il valore cristiano e antropologico, da Napoli alla redazione a Piano di Sorrento un cenno ai riti storici da Sorrento, dove si stanno facendo in maniera virtuale, per poi approfondire con grande spessore culturale con Procida

