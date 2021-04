Positanonews TG: Speciale, in diretta con gli studenti a Sorrento. Finalmente in zona arancione, dopo le sei settimane trascorse in rosso, anche gli studenti della Campania sono tornati a scuola. In questo speciale del Positanonews TG, scenderemo in piazza Tasso, a Sorrento, con gli studenti, che protesteranno per i disagi post Covid, le riaperture al 100%, gli assembramenti ed i trasporti pubblici.

Per interventi inviate mail a direttore@positanonews.it o whatsapp 3381830438.

Il TG viene trasmesso sulla piattaforma stremyard sui nostri canali web, sul sito Positanonews.it e sui social network di Positanonews Facebook, You Tube e Twitter.

